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بالفيديو.. لبنانيون يقبضون على عناصر مليشيا حزب الله مع شاحنة صواريخ

بالفيديو.. لبنانيون يقبضون على عناصر مليشيا حزب الله مع شاحنة صواريخ
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تواصل – فريق التحرير:

ألقى عدد من الأهالي في جنوب لبنان، اليوم، القبض على عناصر تابعة لمليشيا حزب الله أثناء قيادتهم لشاحنة محملة بقاذفة صواريخ و32 صاروخًا كان سيتم إطلاقها على الكيان الصهيوني.

وبعد إلقاء القبض عليهم من قبل الأهالي، باشر الجيش اللبناني الواقعة وصادر الشاحنة، وضبط المسؤولين عنها.

وكان جيش الكيان الصهيوني قد أعلن عن إطلاق 19 صاروخاً اليوم من أراضي لبنان، وذلك في ثاني هجوم من نوعه عبر الحدود منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وشن جيش الكيان الصهيوني قصفاً مدفعياً على المناطق التي أطلقت منها هذه الصواريخ في جنوب لبنان.

 

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