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استشاري يوجه نصائح مهمة لمرضى الضغط عند ممارسة الرياضة

استشاري يوجه نصائح مهمة لمرضى الضغط عند ممارسة الرياضة
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تواصل – فريق التحرير:

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر: إن ممارسة رياضة الكارديو أفضل من ممارسة رفع الأثقال بالنسبة لمرضى الضغط، على المدى البعيد.

وأوضح النمر عبر حسابه في تويتر، أنه إذا ما أراد مريض الضغط ممارسة رفع الأثقال، فعليه ألا يمارسها وهو غير متحكم في ضغطه، وألا يكتم نفسه أثناء التمرين، ولا يمارسها أكثر من ساعة أسبوعياً، والتوقف فوراً حال الشعور بصداع أو ضيق تنفس أو ألم في الصدر.

وشدد على أهمية التثقيف الصحي والقراءة عن أسباب الصحة والمرض في المصادر المعتمدة ومنها وزارة الصحة، مبيناً أن ضعف الثقافة الصحية قد يقود المريض إلى حتفه.

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