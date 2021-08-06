استشاري أمراض معدية يزف بشرى سارة بشأن «كورونا» (فيديو)

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توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، انخفاض أعداد الوفيات والحالات الحرجة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وقال غليلة لـ”قناة الإخبارية”: إن حالات الإصابة بدأت في الانخفاض وأيضًا أعداد الوفيات والحالات الحرجة.

وأشار إلى أن معظم الوفيات والحالات الحرجة بسبب عدم تلقي بعض الأشخاص لقاح كورونا، مؤكدًا على أهمية أخذ اللقاحات بنفس المعدل حتى تنخفض أعداد الإصابات والوفيات.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أمس الخميس، 986 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.