الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يؤثر تناول العسل المُجمد على الصحة؟

هل يؤثر تناول العسل المُجمد على الصحة؟
0

تواصل – وكالات:

العسل الطبيعي من الأطعمة التي يجمع الأطباء وخبراء الصحة على أهميتها لصحة الإنسان، ولكن هل يؤثر العسل إذا كان في حالة التجمد على صحة الإنسان؟

ويوضح الخبراء أن السكر الطبيعي في العسل يرتبط ببعضه البعض ويبدأ في تكوين بلورات صغيرة تقوي العسل لاسيما في درجات الحرارة المنخفضة وفي الشتاء وبعد وضعه في الثلاجة.

وقالت الدكتورة بوجا ثاكر، رئيسة قسم التغذية في مستشفى بهاتيا في مومباي، إن العسل المجمد أو العسل الخام المحفوظ في الثلاجة غير آمن. العسل غير المعالج يحتوي على جراثيم وبكتيريا المطثية الوشيقية التي يمكن أن تسبب اضطرابات عصبية وأمراض معدية ومعوية. وحذرت مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة ضد الفركتوز من تناوله.

وذكرت ممارسة الايورفيدا الدكتورة ديكسا بهافسار أن العسل يجب أن يستهلك بكميات صغيرة فقط وفي درجة حرارة الغرفة. وقالت لموقع إنديان إكسبرس، إن تناول كمية كبيرة من العسل ليس بالأمر المثالي.

وأوضحت أن العسل هو أيضاً شكل من أشكال السكر. لذا حذر الأطباء من أن الزيادة المفرطة في تناوله قد تسبب الصداع واضطراب المعدة وفي بعض الحالات الإسهال أو الانتفاخ.

وفقًا للدكتور نافنيت كور، يُنظر إلى اتجاه تجميد العسل على أنه “خطير” حيث يمكن للمرء أن يصاب بالإسهال وتقلصات المعدة والانتفاخ والشعور بالمرض وحتى الشعور بالغثيان. وفوق كل ذلك، قد ينتهي به الأمر إلى إتلاف الأسنان.

وينصح الخبراء بتناول العسل في درجة حرارة الغرفة، وهذه أفضل طريقة للاستهلاك وجني الفوائد القصوى منه. عندما نستهلك أي شيء في حالته الطبيعية، فإنه يعطينا بالتأكيد نتائج أفضل وأسرع لأنه سهل الهضم وغير معالج.

مواد ذات صلة

7 طرق طبيعية فعالة لعلاج «قرحة المعدة»

7 طرق طبيعية فعالة لعلاج «قرحة المعدة»

طبيب جهاز هضمي يكشف حقيقة علاج العسل لفيروس الكبد B

طبيب جهاز هضمي يكشف حقيقة علاج العسل لفيروس الكبد B

احرص على تناوله.. «العسل» يقي من هذه الأمراض

احرص على تناوله.. «العسل» يقي من هذه الأمراض

الغذاء والدواء: 10 نصائح مهمة لكشف جودة العسل وتخزينه بطريقة سليمة

الغذاء والدواء: 10 نصائح مهمة لكشف جودة العسل وتخزينه بطريقة سليمة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة