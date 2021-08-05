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توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة وسحب ركامية على 6 مناطق

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة وسحب ركامية على 6 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة بمشيئة الله تعالى، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية. في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران واجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي تتحول مساء الى جنوبية غربية 12-32كم/ساعة. جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط و الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والاوسط.

بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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