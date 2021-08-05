شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، وهي شركة حكومية تابعة لوزارة التعليم، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، للعمل بالرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- منسق خدمات مستفيدين.

– شهادة الدبلوم كحد أدنى في تخصصات ذات صلة.

– يفضّل (1) سنة او أكثر في نفس المجال.

– القيام بمهام المواعيد والتسجيل وخدمات المستفيدين والتعامل معهم بطريقه لبقة ومهنية وتوجيهيهم الى المكان المناسب والإجابة على جميع الاستفسارات بكل احترام ومهنية.

2- مقدم رعاية.

– شهادة الثانوية العامة / يفضل بكالوريوس تربية خاصة.

– يفضل سنتين في مجال الرعاية.

– العناية بالمستفيد وتوفير كافة المتطلبات الحياتيه له من تعليم ورعاية صحية ونظافة شخصية وترفيه بالإضافة الى مرافقة المستفيد في جميع الأنشطة.

طريقة التقديم:

– للإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة من خلال الروابط التالية:

1- منسق خدمات مستفيدين:

2- مقدم رعاية: