استشاري يوضح فوائد التوسع في تلقي جرعتين من لقاح «كورونا»(فيديو)

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أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور على الشهري، الفوائد الصحية للتوسع في أخذ جرعتي لقاح كورونا .

وأكد في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن أخذ جرعتين من اللقاح سيؤدي إلى تراجع الحالات الحرجة و انخفاض حالات الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى أن أعداد من تلقوا جرعتي اللقاح بلغوا 9 ملايين شخص، وهو مؤشر مطمئن لانخفاض حالات الإصابة بالفيروس.

ولفت إلى أن مؤشرات الإصابة في الفترة السابقة دليل على ترشد وبائي جيد، موضحاً أنه يتوقع خلال الأسبوعين المقبلين سوف يكون هناك تحسن في مؤشرات الإصابة بالفيروس، ولا يكون هناك أي تذبذبات.