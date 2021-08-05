الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استشاري يوضح فوائد التوسع في تلقي جرعتين من لقاح «كورونا»(فيديو)

استشاري يوضح فوائد التوسع في تلقي جرعتين من لقاح «كورونا»(فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور على الشهري، الفوائد الصحية للتوسع في  أخذ جرعتي لقاح كورونا .

وأكد في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن أخذ جرعتين من اللقاح سيؤدي إلى تراجع الحالات الحرجة و انخفاض حالات الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى أن أعداد من تلقوا جرعتي اللقاح بلغوا  9 ملايين شخص، وهو مؤشر مطمئن لانخفاض حالات الإصابة بالفيروس.

ولفت إلى أن مؤشرات الإصابة في الفترة السابقة دليل على ترشد وبائي جيد، موضحاً أنه يتوقع خلال الأسبوعين المقبلين سوف يكون هناك تحسن في مؤشرات الإصابة بالفيروس، ولا يكون هناك أي تذبذبات.

 

مواد ذات صلة

«الصحة»: ارتفاع الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» إلى 29 مليون جرعة

«الصحة»: ارتفاع الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» إلى 29 مليون جرعة

«الصحة»: الطلاب الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى قبل هذا الموعد لن يحضروا أول يوم دراسي

«الصحة»: الطلاب الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى قبل هذا الموعد لن يحضروا أول يوم دراسي

مكة.. ضبط 102 خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

مكة.. ضبط 102 خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

استشاري: هذه أسباب ارتفاع الحالات الحرجة.. رغم زيادة جرعات لقاح كورونا (فيديو)

استشاري: هذه أسباب ارتفاع الحالات الحرجة.. رغم زيادة جرعات لقاح كورونا (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>