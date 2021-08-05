أمير عسير‬ يوجه بتذليل العقبات أمام مشاريع إسكان الأسر «الأشد حاجة» بالمنطقة

تواصل – أحمد المحلي:

التقى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بنائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير، والوفد المرافق وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة.

واستمع أمير عسير لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء المنطقة والمقيمين بها، واستعرض بعض التحديات والعوائق لمشاريع الإسكان في المنطقة وسبل تجاوزها، بما يضمن استمرارية العمل والإنجاز.

وأكد الأمير تركي بن طلال حرص الإمارة وكافة الجهات الخدمية على تذليل كافة العقبات، وتوفير التسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير المزيد من المشاريع السكنية لخدمة أهالي المنطقة.

كما رعى سموّه، خلال اللقاء توقيع عدة اتفاقيات في قطاع الإسكان التنموي مع عدد من المقاولين المؤهلين لتنفيذ إنشاء عدد من الوحدات السكنية الجديدة لمستفيدي الإسكان التنموي في أبها وشمال أبها وبلقرن، وذلك لتعزيز الجهود المبذولة في خدمة الأسر الأشد حاجة والمتعلقة بتوفير المزيد من الوحدات السكنية الملائمة وتحقيق الاستقرار السكني للأسر.

وسلم سموه عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج “الإسكان التنموي” بأبها، فيما كرم الجهات والجمعية المتعاونة في مجال الإسكان التنموي بالمنطقة ممن ساهموا في إسكان الأسر الأشد احتياجًا بالمنطقة.

وتحظى المشاريع السكنية في منطقة عسير باهتمام ودعم كبير من قبل القيادة الرشيدة، حيث تضم المنطقة نحو 6432 وحدة سكنية تتوزع في 5 مشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى 24 مخططًا تتيح 21,418 أرضًا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، تم طرحها للحجز مسبقًا لمستفيدي سكني.