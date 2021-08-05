تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة على منطقة عسير تستمر لعدة ساعات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد بشأن التقلبات الجوية على منطقة عسير خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويشمل التنبيه، فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل ( أحد رفيدة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال ألمع، محايل ) حتى الساعة 10 مساءً.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط, وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.