تنبيه من «الأرصاد» لسكان «مكة»: أمطار رعدية وأتربة مثارة حتى هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً مهماً لسكان منطقة مكة المكرمة وعدد من محافظاتها.
وتوقع المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أمطار رعدية وأتربة مثارة على محافظات: (الخرمة – المويه – تربة – رنية) وعلى المناطق المفتوحة و الطرق السريعة
وأكد أن التأثيرات المصاحبة للحالة نشاط في الرياح السطحية و تدني في مدى الرؤية، وتنتهى الحالة الجوية في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.
تنبيه –#منطقة_مكة_المكرمة–#الخرمة#المويه#تربة#رنية
للتفاصيلhttps://t.co/qWiBRnL7Ng#الإنذار_المبكر#طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصادpic.twitter.com/1YICvFjUPA
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen)August 5, 2021