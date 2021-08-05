تنبيه من «الأرصاد» لسكان «مكة»: أمطار رعدية وأتربة مثارة حتى هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً مهماً لسكان منطقة مكة المكرمة وعدد من محافظاتها.

وتوقع المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أمطار رعدية وأتربة مثارة على محافظات: (الخرمة – المويه – تربة – رنية) وعلى المناطق المفتوحة و الطرق السريعة

وأكد أن التأثيرات المصاحبة للحالة نشاط في الرياح السطحية و تدني في مدى الرؤية، وتنتهى الحالة الجوية في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.