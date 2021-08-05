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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ميزة جديدة في تطبيق «تيك توك».. تعرف عليها

ميزة جديدة في تطبيق «تيك توك».. تعرف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني سعد الضاوي، اليوم الخميس، عن ميزة جديدة مرتقبة في تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”.

وأوضح الضاوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه الميزة هي ميزة الـ”ستوري”، مضيفاً أنه سيتم إضافة ميزة الستوري وهي نفس الميزة في التطبيقات الأخرى كـطبقات “سناب شات وانستقرام وغيرها”.

وأشار الخبير التقني سعد الضاوي، إلى أن هذه ميزة الستوري الجديدة في “تيك توك”، تتيح تنزيل محتوى وبعد 24 ساعة يتم حذفه.

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