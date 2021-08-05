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الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بعدة مجالات بمقر الهيئة بـ الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية
1- مسؤول أول قاعدة بيانات.
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة أو علوم الكمبيوتر.
– خبرة 6 سنوات وأكثر في مجال إدارة قواعد البيانات.
– مسئول عن الإشراف على تهيئة خوادم قاعدة البيانات والعمليات والمقاييس وتوجيه نقل وتكرار قاعدة البيانات وإجراء فحوصات سلامة البيانات ومراقبة تنفيذ الوصول الصحيح وتنفيذ التصحيحات الأمنية لضمان سلامة وأمن المعلومات.
2- مدير إدارة جمع بيانات الأعمال والحسابات الكبيرة.
– درجة البكالوريوس في علوم البيانات أو ما يعادلها.
– 9+ سنوات من الخبرة في مجال جمع البيانات.
– يفضل درجة الماجستير في علوم البيانات أو ما يعادلها.
– مسؤول عن إدارة الحسابات مع القطاع العام والخاص وجمع بيانات الأعمال والحسابات الكبيرة وفقًا لمتطلبات الخطة الاستراتيجية والبيانات.
رابط التقديم:
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن التقديم متاح حالياً، وحتى إكتمال العدد المطلوب؛ عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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