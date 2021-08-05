الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بعدة مجالات بمقر الهيئة بـ الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

1- مسؤول أول قاعدة بيانات.

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تكنولوجيا المعلومات أو الهندسة أو علوم الكمبيوتر.

– خبرة 6 سنوات وأكثر في مجال إدارة قواعد البيانات.

– مسئول عن الإشراف على تهيئة خوادم قاعدة البيانات والعمليات والمقاييس وتوجيه نقل وتكرار قاعدة البيانات وإجراء فحوصات سلامة البيانات ومراقبة تنفيذ الوصول الصحيح وتنفيذ التصحيحات الأمنية لضمان سلامة وأمن المعلومات.

2- مدير إدارة جمع بيانات الأعمال والحسابات الكبيرة.

– درجة البكالوريوس في علوم البيانات أو ما يعادلها.

– 9+ سنوات من الخبرة في مجال جمع البيانات.

– يفضل درجة الماجستير في علوم البيانات أو ما يعادلها.

– مسؤول عن إدارة الحسابات مع القطاع العام والخاص وجمع بيانات الأعمال والحسابات الكبيرة وفقًا لمتطلبات الخطة الاستراتيجية والبيانات.

رابط التقديم: