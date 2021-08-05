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تعرّف على درجات الحرارة المسجلة بمصايف المملكة اليوم

تعرّف على درجات الحرارة المسجلة بمصايف المملكة اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم الخميس في مصايف المملكة.

وتصدرت الطائف مصايف المملكة من حيث درجة الحرارة بواقع 33 درجة، فيما جاء ترتيب باقي المصايف كالتالي :

– الطائف 33.
– أبها 30.
– الهدا 29.
– تنومة 29.
– بلجرشي 29.
– الباحة 28.
– الشفا 28.
– النماص 25.
– بللحمر 23.
– السودة 21.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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