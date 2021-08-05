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سوق الأسهم فوق مستوى 11200 نقطة وسط تداولات بقيمة 7.5 مليار ريال

سوق الأسهم فوق مستوى 11200 نقطة وسط تداولات بقيمة 7.5 مليار ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى سوق الأسهم جلسة اليوم الخميس على ارتفاع بحو 0.4 في المائة، بعدما دعمت فترة المزاد من مكاسب الجلسة.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11209 نقاط مرتفعا بنحو 47 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.5 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 213.8 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 329.4 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السوق اليوم بدعم من سهم سبكيم المرتفع 4.2 في المائة، بالإضافة إلى أسهم البنك السعودي الفرنسي وسابك وكذلك المراعي.

واعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” عن تحقيقها صافي أرباح في الربع الثاني بلغت 7.64 مليار ريال، مقارنة بصافي خسارة للفترة المماثلة عند 2.22 مليار ريال، ليرتفع سهم الشركة بنحو 0.8 في المائة.

وتراجع سهم بنك العربي بنحو 1 في المائة، بعدما أعلن البنك عن تراجع أرباحه في الربع الثاني بنحو 2.7 في المائة لتبلغ 473 مليون ريال، مقارنة بـ 486 مليون ريال خلال الفترة المماثلة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 108 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم التنمية المدرج حديثا بالسوق والذي قفز 19.2 في المائة، تلاه أسهم كل من سبكيم وتكافل الراجحي بالإضافة إلى وحدات سويكورب وابل ريت بعد تسجيلهم مكاسب تجاوزت 4 في المائة.

قابل ذلك تراجعت أسهم 80 شركة تصدرها أسهم الخليجية العامة المنخفض 5.2 في المائة وسط تداولات مكثفة على السهم هي الاعلى في 4 أشهر.

أيضا تراجعت أسهم ولاء للتأمين بنحو 3.2 في المائة، بعد إعلان الشركة عن تراجع أرباحها قبل الزكاة بنحو 63 في المائة لتصل إلى 10.54 مليون ريال.

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