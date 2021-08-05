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10 مخالفات بحق 8 مواطنين ومقيمين لجمع التبرعات بطرق غير نظامية

10 مخالفات بحق 8 مواطنين ومقيمين لجمع التبرعات بطرق غير نظامية
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تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 10 مخالفات بحق 8 مواطنين ومقيمين، بالتنسيق مع الجهات المختصة عقب ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، من خلال قيامهم بالجمع والدعوة إلى جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص.

وأكد المركز دعمه لجميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.

ويدعو المركز جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتبرع بالطرق النظامية وعبر القنوات الرسمية المخصصة.

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