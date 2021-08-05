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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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توضيح مهم من سفارة المملكة في الفلبين للمواطنين

توضيح مهم من سفارة المملكة في الفلبين للمواطنين
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت سفارة المملكة بالفلبين المواطنين المقيمين هناك، بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من قبل الحكومة الفلبينية.

وقالت السفارة في بيان لها: «تود السفارة الإفادة بأن أوقات العمل الرسمي اعتبارًا من تاريخ 1442/12/27هـ الموافق 2021/8/6م، حتى تاريخ 1443/1/12هـ الموافق 2021/8/20م سيكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً».

وأضافت: «تأمل السفارة من الإخوة المواطنين المقيمين في جمهورية الفلبين الالتزام والتقيد بالأنظمة الاحترازية المعلنة من قبل الحكومة الفلبينية فيما يخص فيروس كورونا حفاظاً على سلامتكم والله خير الحافظين في حالة الطوارئ لا سمح الله يرجى التواصل معنا».

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