«الأرصاد» تتوقع درجات حرارة مرتفعة بـ«الشرقية».. الدمام والأحساء تسجلان 48 مئوية

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توقع مختص التوقعات في مركز الأرصاد، عقيل العقيل، ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، وأن تصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية في الدمام والأحساء.

وأوضح العقيل، أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة اليوم على القطاع الشرقي بالمملكة، وقد تصل إلى 48 درجة مئوية في الدمام والأحساء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.