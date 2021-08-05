استشاري أمراض معدية: لا أنصح بنزع الكمامة حالياً واللقاح لا يمنع الإصابة (فيديو)

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أوضح استشاري أمراض معدية الدكتور مقبل الحديثي، ضرورة ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة خاصة المغلقة لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مقبل الحديثي لقناة “الإخبارية”: “قد يكون شخص مصاب بفيروس كورونا ولا تظهر عليه أي أعراض ولكنه ينقل الفيروس”.

وأضاف: “لا أنصح بنزع الكمامة حاليا وأخذ اللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا، لذلك يجب الالتزام بأخذ الاحتياطات اللازمة”.