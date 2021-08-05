تنبيه مهم من «التأمينات» لأصحاب المنشآت بشأن تسجيل العاملين

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدم تسجيل العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية أو تسجيلهم بأجر غير صحيح يعد مخالفة.

وقالت المؤسسة في رسالة للمنشآت، إن عقوبة المخالفة بحسب الأنظمة غرامة تصل إلى (10,000) ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وتتعدد بتعدد المخالفات.

وأشارت إلى أن الغرامة تتعدد بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.

ويعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.