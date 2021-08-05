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تعرّف على أسباب الكسل والخمول أثناء العمل وطرق التغلب عليها

تعرّف على أسباب الكسل والخمول أثناء العمل وطرق التغلب عليها
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تجمع الرياض الصحي الثاني، عن أبرز الأسباب التي تسبب الكسل والخمول أثناء العمل، موضحاً طرق التغلب عليها.

وأوضح التجمع عبر إنفوجرافيك على حسابه بتويتر، أن كثرة الجلوس وعدم الحركة، ونمط الغذاء الخاطئ، ووضعية الجسم الخاطئة، والقلق والتوتر، من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الكسل والخمول في العمل.

فيما نصح بكثرة الحركة، وممارسة تمارين التمدد، وأخذ قسط من الراحة للبقاء في حالة نشاط ويقظة، إضافة إلى تناول وجبات صحية ومتوازنة لإمداد الجسم بالطاقة.

وأشار التجمع، إلى أن وضعية الجلوس الخاطئة تستهلك طاقة الجسد وتجهده، لذلك يجب الالتزام بوضعية صحية، سواء كان العمل يتطلب الوقوف أو الجلوس.

وأضاف أن القلق والتوتر في العمل يؤدي لارتفاع ضغط الدّم ومعدل ضربات القلب وتشنج العضلات مما يرهق الجسم، لذلك يجب ترتيب مهام العمل وتنظيم الوقت، والعمل بإيجابية.

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