وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المراقبة البيئية وتحسينها.

– المدير التنفيذي للعمليات البيئية.

– مدير إنشاءات أول.

– أخصائي معلومات المشروع.

– مدير تجاري مساعد.

– مدير أول عمليات الأمن.

– مدير أول التسليم الأمني.

– مدير الإنشاءات.

– مدير أول معلومات المشروع.

– محاسب.

– مدير مشروع.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)