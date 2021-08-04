مسؤول بـ«الموارد البشرية» يوضح المهن المستثناة من قرار توطين المجمعات التجارية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية لشؤون التوطين ماجد الضحوي، أن خطط الوزارة في التوطين تعتمد على 3 محاور رئيسية في مقدمتها توطين المهن النوعية التي تعتمد على المؤهلات النوعية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية ” أن الوزارة تستهدف توطين الأنشطة والقطاعات التي تستوعب عدد كبير من الكوادر التي بها تدرج وظيفي.

وأشار إلى أن الهدف من قرار قصر العمل في المجمعات التجارية على المواطنين هو توفير 15 ألف فرصة عمل ، وقبل بدء تنفيذ القرار تم حصر 4 آلاف وظيفة حتى الآن.

ولفت إلى أن المهن المستثناة هي عامل النظافة والشحن والتفريغ والحلاق.