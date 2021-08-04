الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مسؤول بـ«الموارد البشرية» يوضح المهن المستثناة من قرار توطين المجمعات التجارية (فيديو)

مسؤول بـ«الموارد البشرية» يوضح المهن المستثناة من قرار توطين المجمعات التجارية (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح وكيل وزارة  الموارد البشرية لشؤون التوطين ماجد الضحوي،  أن خطط الوزارة في التوطين تعتمد على  3 محاور رئيسية في مقدمتها توطين المهن النوعية التي تعتمد على المؤهلات النوعية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية ” أن  الوزارة تستهدف توطين الأنشطة والقطاعات التي تستوعب عدد كبير من الكوادر التي بها تدرج وظيفي.

وأشار إلى أن الهدف من قرار  قصر العمل في المجمعات  التجارية على المواطنين هو توفير 15 ألف فرصة عمل ، وقبل بدء تنفيذ القرار تم حصر 4 آلاف وظيفة حتى الآن.

ولفت إلى أن المهن المستثناة هي عامل النظافة والشحن والتفريغ والحلاق.

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

5 أهداف لتوطين مهنة خدمة العملاء عن ‏بعد

5 أهداف لتوطين مهنة خدمة العملاء عن ‏بعد

«الموارد البشرية» تدعو المتقدمين على الوظائف الصحية لاستكمال إجراءات ترشيحهم

«الموارد البشرية» تدعو المتقدمين على الوظائف الصحية لاستكمال إجراءات ترشيحهم

«الموارد البشرية» توضح آلية التعامل مع غير المحصنين بالقطاع العام والقطاعين الخاص وغير الربحي

«الموارد البشرية» توضح آلية التعامل مع غير المحصنين بالقطاع العام والقطاعين الخاص وغير الربحي

مصادر: بدء تطبيق قرار التأمين على عقود العمالة المنزلية مطلع العام المقبل

مصادر: بدء تطبيق قرار التأمين على عقود العمالة المنزلية مطلع العام المقبل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>