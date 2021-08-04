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تحذير لمرتادي طريق «حفر كشب – المهد» بالمدينة.. أمطار وتقلبات جوية

تحذير لمرتادي طريق «حفر كشب – المهد» بالمدينة.. أمطار وتقلبات جوية
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تواصل – فريق التحرير:

حذر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة، مساء اليوم، مرتادي طريق “حفر كشب – المهد” بسبب التقلبات الجوية وهطول أمطار على الطريق.

وأهاب فرع وزارة النقل بالمدينة، في تغريدة عبر “تويتر”، بقائدي المركبات ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة نظراً لهطول الامطار على الطريق، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله تعالى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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