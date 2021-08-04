استشاري: هذه أسباب ارتفاع الحالات الحرجة.. رغم زيادة جرعات لقاح كورونا (فيديو)

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أوضح د. علي آل سويدان استشاري الأمراض المعدية أن سبب زيادة الحالات الحرجة رغم زيادة جرعات لقاح كورونا يرجع لعدة أسباب.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن سبب ذلك عدم الالتزام المجتمعي بالإجراءات الوقائية، مثل التباعد وارتداء الكمام، وتعقيم الأيدي، وأكثر الأسباب هي المناسبات الاجتماعية كالأعراس والعزاء.

أما عن حالات الإصابة في حالة تلقي جرعة أو جرعتين من اللقاح، فأوضح أن الإصابة تكون أخف بكثير في حال حصول الإصابة بدون اللقاح.

وتابع د. علي آل سويدان استشاري الأمراض المعدية أن الإقبال على تلقي اللقاح أقل من المتوقع بالنسبة لكبار السن، متوقعا أن يزيد وعي كبار السن بأهمية اللقاح في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1043) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1211) حالة.

كما تم تسجيل (14) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (529995 ) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (511318) حالة.

وكشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 28 مليونًا و324 ألفًا و188 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت وزارة الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.