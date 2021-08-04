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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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إيقاف 20 مخالفًا أشعلوا النار بمنتزه السودة وهذه عقوبتهم

إيقاف 20 مخالفًا أشعلوا النار بمنتزه السودة وهذه عقوبتهم
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تواصل – فريق التحرير:

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في منتزه الملك عبدالعزيز الوطني في السودة بمنطقة عسير.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وأهاب المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي بالجميع الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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