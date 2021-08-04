عرض حياة الآخرين للخطر.. ضبط مواطن أطلق النار أثناء قيادة مركبته بجازان

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة جازان، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته معرضا حياة الآخرين.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته في أحد الشوارع العامة، دون اكتراث لأمن وسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأضاف متحدث شرطة منطقة جازان، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.