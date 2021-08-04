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وزير الخارجية: قلقون من عدم إظهار أي نتائج ملموسة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

وزير الخارجية: قلقون من عدم إظهار أي نتائج ملموسة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة من أوائل الدول التي قدمت المساعدات للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أوائل أغسطس من العام الماضي.

وأوضح  أن المملكة تشعر بالقلق من عدم إظهار أي نتائج ملموسة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

وأكد أن إصرار حزب الله على فرض هيمنته سبب رئيس لمشاكل لبنان، داعياً السياسيين اللبنانيين إلى  مواجهة سلوك الحزب تحقيقاً لإرادة الشعب اللبناني في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وجدد تأكيد المملكة على أن أي مساعدة تقدم إلى الحكومة اللبنانية الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتجنب أي آلية تمكن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان.

 

 

 

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