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مقتل وفقدان 10 آشخاص جراء الفيضانات في إيران (فيديو)

مقتل وفقدان 10 آشخاص جراء الفيضانات في إيران (فيديو)
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تواصل – وكالات:

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء الفيضانات العارمة المتواصلة منذ أسبوع في أجزاء واسعة من شمال وشمال غربي البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني محمد حسن قوسيان اليوم الأربعاء أن فرق الهلال الأحمر تنفذ حاليا أعمال الإنقاذ في محافظات أذربيجان الشرقية والغربية وطهران وزنجان وسمنان وقزوين وكردستان وكرمان ومازندران وهرمزغان.

وأضاف أن ستة من القتلى لقوا مصرعهم في قزوين، والاثنان الآخران في محافظتي أذربيجان الغربية ومازندران.

ولفت المسؤول إلى أن أعمال البحث مستمرة عن مفقودين اثنين في قزوين، مضيفا أن فرق الهلال الأحمر تمكنت من إنقاذ 978 شخصاً.

 

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