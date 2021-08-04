تدشين تطبيق المواقف الذكية المطور بالشرقية.. تعرف على مزايا «منصة ذكي»

تواصل – فريق التحرير:

دشّن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم (الأربعاء)، تطبيق المواقف الذكية “ذكي”، لشركة الموقف السريع لحلول المدن الذكية، بهدف تطوير إدارة وخدمات المواقف الذكية، ومنظومة الاستثمارات.

وأوضحت أمانة الشرقية، عبر حسابها في “تويتر”، أن منصة ذكي تستهدف تسهيل سداد وحجز المواقف المأجورة على الطرقات العامة حيث يقدم التطبيق مجموعة من الخدمات المرنة والمميزة كخدمات حجز المواقف عن طريق التطبيق ودفع المخالفات واشتراكات الباقات و دفع أجرة المواقف.

منصة#ذكيلتسهيل سداد وحجز المواقف المأجورة على الطرقات العامة حيث يقدم التطبيق مجموعة من الخدمات المرنة والمميزة كخدمات حجز المواقف عن طريق التطبيق ودفع المخالفات واشتراكات الباقات و دفع أجرة المواقف

يمكنكم تحميل التطبيق عبر مسح QR codepic.twitter.com/XIGwXXYoBJ — أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana)August 4, 2021