تدشين تطبيق المواقف الذكية المطور بالشرقية.. تعرف على مزايا «منصة ذكي»

تواصل – فريق التحرير:
دشّن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم (الأربعاء)، تطبيق المواقف الذكية “ذكي”، لشركة الموقف السريع لحلول المدن الذكية، بهدف تطوير إدارة وخدمات المواقف الذكية، ومنظومة الاستثمارات.
وأوضحت أمانة الشرقية، عبر حسابها في “تويتر”، أن منصة ذكي تستهدف تسهيل سداد وحجز المواقف المأجورة على الطرقات العامة حيث يقدم التطبيق مجموعة من الخدمات المرنة والمميزة كخدمات حجز المواقف عن طريق التطبيق ودفع المخالفات واشتراكات الباقات و دفع أجرة المواقف.
منصة#ذكيلتسهيل سداد وحجز المواقف المأجورة على الطرقات العامة حيث يقدم التطبيق مجموعة من الخدمات المرنة والمميزة كخدمات حجز المواقف عن طريق التطبيق ودفع المخالفات واشتراكات الباقات و دفع أجرة المواقف
يمكنكم تحميل التطبيق عبر مسح QR codepic.twitter.com/XIGwXXYoBJ
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana)August 4, 2021
سعياً لتطوير إدارة وخدمات المواقف الذكية بـ#المنطقة_الشرقيةأمين#الشرقيةيدشن تطبيق المواقف الذكية المطور "ذكي" عبر الأجهزة الذكية والبطاقات الائتمانية بهدف للتيسير على المستخدمين والارتقاء بمستوى التواصل معهم ومعالجة الملاحظات والاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيقpic.twitter.com/2s8wRlrK2K
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana)August 4, 2021