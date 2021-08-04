الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تدشين تطبيق المواقف الذكية المطور بالشرقية.. تعرف على مزايا «منصة ذكي»

تدشين تطبيق المواقف الذكية المطور بالشرقية.. تعرف على مزايا «منصة ذكي»
0

تواصل – فريق التحرير:

دشّن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم (الأربعاء)، تطبيق المواقف الذكية “ذكي”، لشركة الموقف السريع لحلول المدن الذكية، بهدف تطوير إدارة وخدمات المواقف الذكية، ومنظومة الاستثمارات.

وأوضحت أمانة الشرقية، عبر حسابها في “تويتر”، أن منصة ذكي تستهدف تسهيل سداد وحجز المواقف المأجورة على الطرقات العامة حيث يقدم التطبيق مجموعة من الخدمات المرنة والمميزة كخدمات حجز المواقف عن طريق التطبيق ودفع المخالفات واشتراكات الباقات و دفع أجرة المواقف.

 

 

 

مواد ذات صلة

«أمانة الشرقية» تكشف حقيقة إصدار مخالفات لمواقف الدمام بقيمة 230 ريال

«أمانة الشرقية» تكشف حقيقة إصدار مخالفات لمواقف الدمام بقيمة 230 ريال

الشرقية.. إغلاق 3 شقق سكنية استخدمت كمستودعات لتحضير وتخزين الأطعمة

الشرقية.. إغلاق 3 شقق سكنية استخدمت كمستودعات لتحضير وتخزين الأطعمة

قبل توزيعها على المستهلكين.. ضبط 3.5 طن برتقال وليمون فاسد بالدمام (فيديو)

قبل توزيعها على المستهلكين.. ضبط 3.5 طن برتقال وليمون فاسد بالدمام (فيديو)

أمانة الشرقية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ باستقبال ذبيحتين فقط لكل مناسبة

أمانة الشرقية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ باستقبال ذبيحتين فقط لكل مناسبة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة