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توجيه من وزير الشؤون الإسلامية بشأن موضوع خطبة الجمعة

توجيه من وزير الشؤون الإسلامية بشأن موضوع خطبة الجمعة
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تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع والمساجد في مختلف مناطق المملكة، بتضمين خطبة صلاة الجمعة القادمة، الحديث عن ضرورة حصول منسوبي التعليم من أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، والمتدربين والمتدربات، على جرعتين من لقاح كورونا حماية لأنفسهم، وحفاظاً على سلامة أسرهم وأقرانهم.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر حسابها في “تويتر”، أن توجيه وزير الشؤون الإسلامية تضمن أيضا أهمية  الحديث عن الوقاية من العدوى وانتشار فايروس كورونا، ولكي تكون المنشآت التعليمية مكملة للبيئات الآمنة ولتحقق رسالتها التعليمية والتدريبية. وذلك بناءً على رغبة وزارة التعليم في قيام الخطباء بالمشاركة في التوعية بذلك.

 

 

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