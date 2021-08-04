بعد انتهاء مهلة تقديم الإقرارات.. ماذا تعرف عن ضريبة القيمة المضافة؟ (تقرير)

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انتهت بتاريخ السبت 31 يوليو المهلة التي منحتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين إلى ضريبة القيمة المضافة لتقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي والربع الثاني من عام 2021م.

ودعت الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال إلى المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يمكن للمكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

ما هي ضريبة القيمة المضافة ؟

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

وتصل قيمة الضريبة إلى 15 % من ثمن السلعة ويتم سدادها بواسطة المشتري مقابل الحصول على فاتورة ضريبة والتي تعد أحد الحقوق التي يجب على المستهلك المطالبة بها.

ماذا تعرف عن الفاتورة الضريبية؟

وأفادت الهيئة أن الفاتورة الضريبية في شكلها المبَسّط ينبغي أن تتضمن في حَدّها الأدنى خمسة عناصر رئيسة، هي: تاريخ الإصدار، ويقصد به تاريخ إنشاء الفاتورة، والاسم والعنوان والرقم الضريبي للموَرِّد، ويقصد به اسمه القانوني وعنوان مقره الرئيس والرقم الضريبي.

وأكدت أن الفاتورة يجب أن تحمل بياناً بالسلع أو الخدمات الموَرَّدة، أي كمية وطبيعة السلع المورَّدة أو نطاق وطبيعة الخدمات المقدَّمة، والمقابل واجب السداد نظير تلك السلع أو الخدمات، والضريبة واجبة السداد أو بيان أن المقابل يشمل الضريبة.

في سياق متصل، توقع المحلل الاقتصادي ثامر بن فهد السعيد، نهاية يوليو الماضي، اقتراب الجهات المختصة بالمملكة من مراجعة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد تصريحات وزير المالية محمد الجدعان بأن اقتصاد المملكة تعافى بشكل كبير من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضح السعيد خلال مداخلة مع برنامج نشرة النهار على قناة “الإخبارية”، أن وزير المالية محمد الجدعان، كان قد صرح من قبل بأن الضريبة تمت زيادتها للأزمة الاقتصادية خلال جائحة كورونا، كما تطرق لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلته في رمضان الماضي وقال إن الضريبة سوف تتم مراجعتها قريباً.

تعافي اقتصاد المملكة

وأضاف “السعيد”: “تصريح وزير المالية بأن الاقتصاد تعافى يعطينا انطباع بأن المسببات زالت أو اقتربت من أن تزول، وأعتقد أننا سوف نسمع قريباً مراجعة لضريبة القيمة المضافة”.

وتابع قائلاً: “أعتقد أن ضريبة القيمة المضافة ستنخفض ما بين 7% أو 8% بدلاً من 15%”.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، قد أكد في وقت سابق أن اقتصاد المملكة تعافى بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا.

وأشار “الجدعان” في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الثانية من أعمال اليوم الثاني للمنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، إلى أن التحول الرقمي أسهم في استمرارية العمل خلال الجائحة، وتم نقل الخدمات الحكومية بسلاسة في التشغيل الفعلي إلى الافتراضي، وتقديم بيانات دقيقة لاتخاذ القرارات الصحيحة في الأوقات المناسبة للجهات ذات العلاقة.

تعرّف على آلية التعديل على إقرارات ضريبة القيمة المضافة.#زاتكاpic.twitter.com/MRfChhmihc — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa)July 15, 2021

آلية التعديل على إقرارات الضريبة

وفي متتصف، يوليو أيضا كشفت الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن آلية التعديل على إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة أن خطوات التعديل تتضمن التالي : الدخول لدى حسابك على الهيئة، إدخال الرقم السري وسيرسل لك رقم التحقق عبر هاتفك قم بإدخاله ثم قم باختيار إقرارات القيمة المضافة، واختار الجميع.

وأضافت: وبعدها اختار تقديم إقرار إلى الهيئة، ويظهر الإقرار السابق وقم بتعديله، وبعدها قم بتسليم الإقرار إلى الهيئة، وسيصلك إشعار بتعديله وستتواصل معك الهيئة.