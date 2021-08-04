تعرّف على درجات الحرارة المسجلة بمصايف المملكة اليوم

01:52

«وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا».. تلاوة خاشعة للشيخ «المعيقلي» بالمسجد الحرام