تعرّف على درجات الحرارة المسجلة بمصايف المملكة اليوم

تواصل – فريق التحرير:
أوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم الأربعاء في مصايف المملكة.
وتصدرت الطائف مصايف المملكة من حيث درجة الحرارة بواقع 32 درجة، فيما جاء ترتيب باقي المصايف كالتالي :
– الطائف 32.
– أبها 30.
– الهدا 29.
– الباحة 27.
– تنومة 26.
– بلجرشي 26.
– الشفا 26.
– بللحمر 23.
– النماص 22.
– السودة 22.
🛑أجواء المصايف "درجات#الحرارةالعظمى" لهذا اليوم:#السودة22#النماص22#بللحمر23#الشفا26#بلجرشي26#تنومة26#الباحة27#الهدا29#ابها30#الطائف32#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا#فصل_الصيفpic.twitter.com/NUNGT3goaJ
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen)August 4, 2021