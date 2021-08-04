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5 أطعمة يجب التوقف عن تناولها بعد بلوغ سن الخمسين

5 أطعمة يجب التوقف عن تناولها بعد بلوغ سن الخمسين
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء التغذية بضرورة تناول أطعمة صحية ومفيدة بعد تخطي سن الخمسين، لكن في الوقت نفسه يحذر الخبراء من بعض الأغذية، التي تسبب العديد من الأمراض في هذا السن.

وحددت أخصائية التغذية الأمريكية كريستن روزنبلوم 5 أطعمة يجب تجنب تناولها بعد بلوغ سن الخمسين.

المشروبات الغنية بالسكر
توصي الدكتورة روزنبلوم، بتناول 50 غراما فقط من السكر يوميا، في كل نظام غذائنا اليومي، الذي يحتوي على 2000 سعرة حرارية.

يحتوى الشاي ومشروبات القهوة الفاخرة وعصير الليمون المعبأ على كميات كبيرة من السكر، على سبيل المثال، تحتوي 16 أونصة من شاي لاتيه في ستاربكس، أحد أكثر المشروبات شعبية، على 42 غراما من السكر.

ويتسبب السكر الزائد في الضغط على أعضاء مثل: البنكرياس والكبد وزيادة نسبة السكر في الدم ومستويات الدهون الثلاثية في الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.

كما تزيد السكريات من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، ويزداد حدوثها وانتشارها مع تقدمنا في العمر.

البطاطا المقلية
يجب تجنب تناول البطاطا المقلية المشبعة بالدهون غير الصحية، التي تؤثر سلبا على نسبة الكوليسترول في الدم.ووفقا، لكريستين روزنبلوم، ففي حال كنت ترغب في تناول البطاطا يمكنك طهيها بواسطة المقلاة الهوائية، والأفضل لك استبدالها بوجبة صحية مكونة من سلطة الخضراوات، فهي مليئة بالمغذيات وقليلة السعرات الحرارية.

الأطعمة المصنعة
يدخل كل من البرجر واللحوم المدخنة في قائمة الأطعمة الممنوعة على الأشخاص، الذين يزيد سنهم عن الخمسين عاما، فهي تمد الجسم بمركبات كيميائية، كما إنها لا تحتوي على أي قيمة غذائية.

وهي تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم، ما يؤدي إلى احتباس السوائل داخل الجسم، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم .

وتوصي جمعية القلب الأمريكية الأشخاص بالحفاظ على تناول الصوديوم بنسبة أقل من 1500 ملليغرام يوميا للحفاظ على مستوى صحي لضغط الدم.

الفطائر والمعجنات
تحتوي الفطائر على عدد كبير من السعرات الحرارية، قد تصل إلى 190 سعرة حرارية أو أكثر، هذا بالإضافة إلى محتواها المرتفع من السكريات، التي تسبب الإصابة بالسمنة والسكري.

الأطعمة المعالجة
هنالك العديد من الأطعمة الجاهزة للأكل والمعالجة، مثل: خليط الكيك، ورقائق البطاطا والكاتشب واللبن المحلى والبيتزا المجمدة، التي تضيف ألوانا غذائية وصوديوم ومواد حافظة ومواد مضافة أخرى، ليست جيدة بالنسبة لجسم الإنسان.

كما أن هذه الأطعمة المصنعة خالية من الألياف والعناصر الغذائية، مثل: البوتاسيوم والمغنيسيوم ومليئة بالسعرات الحرارية، مع الكثير من الدهون والأملاح.

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