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«الحج»: لا يوجد سقف محدد لأعداد المعتمرين للعام المقبل 1443هـ

«الحج»: لا يوجد سقف محدد لأعداد المعتمرين للعام المقبل 1443هـ
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة، أنه ليس هناك سقف محدد لأعداد المعتمرين في موسم 1443هــ، بما لا يتعارض مع الاشتراطات الصحية واتباع الأنظمة والإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة برئاسة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، بحسب “عكاظ”.

وقال مشاط: إن العمل جار على استثناء الشركات التي فرضت عليها الغرامات من قبل إدارة الوافدين، مشيراً إلى مناقشة تنظيم عمرة الداخل من قبل المرخص لهم من شركات العمرة.

ووافق نائب وزير الحج على طلب اللجنة بتفعيل متطلبات الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية للمرخص لهم الذين لم يكملوا متطلبات التفعيل المتعلقة بشهادات “الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية”، على أن يكون التفعيل في النظام شريطة أن يتم بتعهد خلال مدة أقصاها 60 يوماً.

وأشار إلى أنه يمكن للوكلاء الخارجيين تقديم طلب استرجاع المبالغ المجمدة والمحجوزة في محافظ الوكلاء على الحسابات البنكية الخاصة بهم ولا يمكن تحويلها إلى محفظة أخرى.

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