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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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جامعة نجران تُخفض رسوم البرامج المدفوعة لعدد من الفئات

جامعة نجران تُخفض رسوم البرامج المدفوعة لعدد من الفئات
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة نجران تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 20% للمقبولين نهائياً في برامج الدراسات العليا لعدد من فئات المجتمع.
وبين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث الدكتورسعيد السريعي ،أن المبادرة تشمل أبناء وبنات وزوجات شهداء الواجب، والمشاركين في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وكذلك المستفيدين المشمولين في الضمان الاجتماعي “غير المستقلين”.
وأكد أن المبادرة تأتي امتدادًا لأدوار الجامعة المجتمعية والتسهيلات التي تقدمها لخدمة أفراد المجتمع واستشعار لمسؤوليتها تجاه من خدموا الوطن وقدموا التضحيات لحمايته.

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