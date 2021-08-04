هل يسمح للمحصنين دون الـ18 عاماً بأداء العمرة؟.. «الحج والعمرة» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يوجد سقف محدد لأعداد المعتمرين للعام المقبل 1443، موضحة شروط دخول الحرم، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «الأطفال المحصنون الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢-١٨ عاماً هل يسمح لهم بتأدية العمرة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة على موقع «تويتر»: «يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات للمواطن والمقيم وحامل تأشيرة الزيارة، بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى مُحصَن بالجرعتين، مُحصَن متعافي، مُحصَن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوما».

وأضاف الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة: «الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة حسب تعليمات وزارة الصحة من 18 إلى 70 سنة».