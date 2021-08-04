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جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تُعلن أسماء الدفعة الثانية من المقبولين للعام الجامعي

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تُعلن أسماء الدفعة الثانية من المقبولين للعام الجامعي
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أمس، عن أسماء الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي القادم 1443هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أنه يجب على المرشحين للقبول سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً، من خلال بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة، أو عبر تطبيق الجامعة للأجهزة الذكية، وذلك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب أو الطالبة في أيقونة استعراض طلب سابق، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “حالة التقديم” مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم إصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الجمعة المقبل، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وبيّن أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق طلباتهم تلقائياً، مشيراً إلى أن على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات.

ودعا آل مريح الطلاب والطالبات الذين لم يتم ترشيحهم في هذه الدفعة للدخول على أيقونة “استعراض طلب سابق” في بوابة القبول بموقع الجامعة باسم المستخدم وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة.

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