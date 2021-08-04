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«النيابة العامة» توضح عقوبة جريمة تسهيل دخول المتسللين للمملكة

«النيابة العامة» توضح عقوبة جريمة تسهيل دخول المتسللين للمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من التورط في تسهيل دخول المُتسلل للمملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له، مشيرة إلى أن ذلك يعد جريمة تصل عقوباتها إلى السجن لمدة (15) سنة وغرامة مليون ريال، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالأمانة والشرف.

وأوضحت عبر انفوجرافيك على حسابها تويتر، أنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال -مع علمه بذلك- بعقوبات تصل إلى مليون ريال، والسجن مدة لا تقل عن (خمس) سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة، مع مصادرة الوسيلة التي نُقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط”.

وأضافت أنه في حال كانت الوسيلة أو المسكن -محل المصادرة- يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

وأشارت إلى أنه في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، فيعاقب بغرامة مالية تصل إلى مبلغ (500.000) ألف ريال.

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