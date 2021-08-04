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«الشؤون الإسلامية»: السماح بإقامة صلاة الجنائز في المساجد بعد الصلوات المفروضة (فيديو)

«الشؤون الإسلامية»: السماح بإقامة صلاة الجنائز في المساجد بعد الصلوات المفروضة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، السماح بعودة إقامة صلاة الجنائز في المساجد بعد أداء الصلوات المفروضة مباشرة.

ووفقا لقناة “الإخبارية”، فقد أكدت الوزارة في تعميم لها على المساجد، اعتماد العمل على إقامة صلاة الجنائز وفق المعمول به قبل جائحة كورونا، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية، كانت قد وجهت في وقت سابق بأن تكون صلاة الجنائز خارج أوقات الصلوات المفروضة، وذلك كجزء من الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

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