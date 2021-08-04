القبض على مواطن تجول في مجمع تجاري بحائل بعد إصابته بـ«كورونا» وتعمد نقل العدوى (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة حائل القبض على شخص يتجول في أحد المجمعات التجارية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا ومخالفته تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي بتوثيق ذلك ونشره.

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتجول في أحد المجمعات التجارية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا وتعمد نقل العدوى، ومخالفته تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المصاب والمصور والناشر، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

وأكد النصار أن العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا لكل من يتعمد نقل العدوى للآخرين، فرض غرامة مالية لا تزيد عن (500) ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن (5) سنوات، أو الغرامة والسجن معًا، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وأشار إلى أنه في حال كانت المخالفة المذكورة صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولها نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه، علمًا بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يُخِل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا.