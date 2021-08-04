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القبض على 3 مواطنين اعتدوا على مقيم وسرقوا مركبته في تبوك

القبض على 3 مواطنين اعتدوا على مقيم وسرقوا مركبته في تبوك
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة تبوك، من القبض على 3 أشخاص اعتدوا على مقيم وسلبوا منه مبلغا ماليا وهاتفين نقالين.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال والنفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، لاعتدائهم على مقيم داخل مركبة أثناء توقفه، وسلبه مبلغًا ماليًا وهاتفين متنقلين، وسرقة المركبة والهرب من الموقع.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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