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توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

أجواء حارة

وتوقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارا معتدلة فجراً على معظم المناطق، وهطول أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي، رياح نشطة مغبرة على أجزاء من تبوك والمدينة ومكة والباحة وعسير ونجران وشرقها.

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