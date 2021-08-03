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«شرطة الرياض» تطيح بـ16 شخصًا امتهنوا جرائم النصب وتحويل الأموال خارج المملكة

«شرطة الرياض» تطيح بـ16 شخصًا امتهنوا جرائم النصب وتحويل الأموال خارج المملكة
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تواصل –  واس:

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني، أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (16) شخصًا، (8) من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام أمن الحدود و(5) مقيمين، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والخامس من العمر، لتنفيذهم عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثّلت في طلب مساعدات مالية واستخدام أرقام اتصال دولية ومحلية للتحايل، ومن ثم تحويل الأموال إلى خارج المملكة، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مكانًا لارتكاب جرائمهم.

 وأكد المتحدث أنه  ضبط بحوزتهم مبالغ تقدر بـ (786,195) ريالًا، وهواتف نقالة، وآلة لعد النقود، وجهاز كاشف للعملة المزيفة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة .

 

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