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«واتساب» يتيح ميزة جديدة تتعلق بتوقيت الفيديوهات.. تعرف عليها (فيديو)

«واتساب» يتيح ميزة جديدة تتعلق بتوقيت الفيديوهات.. تعرف عليها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي أن تطبيق التراسل الفوري “الواتساب” أتاح ميزة جديدة تتعلق بمدة ووقت الفيديو والتحكم فيه قبل الإرسال.

وعلق السبيعي، على هذه الميزة، في تغريدة عبر “تويتر”، بقوله: “في التحديث الأخير للوتساب اتاحوا ميزة عداد يوضح لك مدة الفيديو بالثواني، حيث أصبح متاح الآن تحديدها وإرسالها مباشرة”.

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق التراسل الفوري ”واتساب“ ميزة جديدة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل من iOS، حيث من المقرر مسح الرسائل تلقائيًا.

ويأتي ذلك، بعد إطلاق الميزة على نظام ”أندرويد“ الشهر الماضي، ومن المقرر أن يتمكن المستخدم من إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تدمر نفسها ذاتيًا، بمجرد عرضها ورفضها.

وسيجد المستخدمون الذين لديهم حق الوصول إلى ميزة View Once زرًا مخصصًا، يشبه المؤقت في المكان المخصص لإضافة تعليق.

وتعتبر هذه الميزة مختلفة عن رسائل ”واتساب“ التي تختفي بعد سبعة أيام، ولكن في ميزة View Once ستختفي الصور ومقاطع الفيديو المرسلة فور إغلاقها، وسيتم إخطار المرسل عند عرض الوسائط الخاصة به.

ومع ذلك، يمكن للمستخدمين التقاط لقطات شاشة للوسائط (سكرين شوت) ولن يتم الإخطار إذا قام المستلم بذلك، ولا يمكن أيضًا حظر تلقي إشعار المرسل، بعد فتح الرسالة.

 

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