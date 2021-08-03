وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي في عدة تخصصات

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من المواطنين والأجانب وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط والتخصصات المتاحة

وأوضحت إدارة المستشفى أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في عددٍ من التخصصات كالتالي:

– استشاري مساعد الرعاية المركزة (الرياض).

– استشاري مساعد أمراض الكلى (الرياض).

– استشاري مساعد طب الأورام (الرياض).

– استشاري أعصاب (الرياض).

– طبيب متخصص/ وحدة الغدد الصماء (الرياض).

– طبيب متخصص/ العظام والتجميل (الرياض).

– أخصائي تصوير الأشعة الصوتية (الرياض).

– أخصائي التصوير الإشعاعي (الرياض).

– منسق مكافحة العدوى (الرياض).

– أخصائي مختبر أجنة (الرياض).

– كبير التقنيين الطبيين (الرياض).

– تقني أول شبكات واتصالات (الرياض).

– مساعد أول سلسلة الإمدادات (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (جدة).

– استشاري جراحة أطفال (المدينة المنورة).

طريقة التقديم

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أغسطس 2021م، موضحة أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).