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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول هادرة شرق مكة

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول هادرة شرق مكة
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت العديد من الأحياء شرق منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

ووثقت مجموعة من مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول الهادرة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). ورياحًا نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة. وغربية إلى شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

 

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