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أمريكا.. مقتل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بالقرب من «البنتاجون»

أمريكا.. مقتل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بالقرب من «البنتاجون»
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تواصل – وكالات:

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، أن شخصا قتل وجرح اثنين من بينهم مطلق النار، في حادث وقع عند مدخل محطة المترو والحافلات بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”.

ووقع إطلاق النار على رصيف محطة مواصلات، وهي جزء من مركز نقل البنتاجون، حسبما ذكرت قوة حماية البنتاجون على “تويتر“.

وقال بيان صادر  من البنتاجون إن المنشأة مغلقة لدواعي “نشاط شرطي”. وأمرت قطارات الأنفاق بتجاوز محطة البنتاجون دون توقف بسبب تحقيقات الشرطة.

وسُمع بالقرب من المبنى دوي إطلاق نار. وقد منعت الشرطة الدخول والخروج من البنتاغون بعد إطلاق نار قرب المبنى.

 

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