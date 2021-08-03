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خروج 3 سفن عن السيطرة بـ«خليج عمان».. هذا ما حدث

خروج 3 سفن عن السيطرة بـ«خليج عمان».. هذا ما حدث
The Israeli-linked Japanese-owned tanker MT Mercer Street is seen off the port of the Gulf Emirate of Fujairah in the United Arab Emirates on August 3, 2021. - On July 29, two crew members of the tanker MT Mercer Street, managed by a prominent Israeli businessman's company, were killed in what appears to be a drone attack off Oman, the vessel's London-based operator and the US military say, with Israel blaming Iran. (Photo by Karim SAHIB / AFP)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام عربية وأجنبية عن خروج 3 سفن في خليج عمان عن السيطرة بعد أنباء عن حادث غير معروف.

وذكرت “العربية” في خبر عاجل نقلاً عن الإعلام البريطاني أن مسلحين صعدوا على متن السفينة “أسفلت برينسس” في خليج عمان واختطفوها.

بينما قالت صحيفة التايمز، إن الحرس الثوري وراء اختطاف سفن في خليج عمان على الأرجح”.

بينما ذكرت قناة “الشرق” السعودية نقلا عن مواقع مراقبة الطائرات إن طائرة تابعة لسلاح الجو العُماني تتجه إلى منطقة الحادث في خليج عُمان.

وقالت إدارة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا(UKMTO)، اليوم الثلاثاء، إنها على علم بوقوع “حادثة” ليست قرصنة قبالة ساحل الفجيرة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونصح إشعار التحذير، بناءً على مصدر ثالث، السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد.

في سياق متصل، أوضحت موقع خرائط عالمي أن ناقلة النفط “جولدن بريليانت” التي ترفع علم سنغافورة تواجه ظرفا غير اعتيادي في خليج عُمان، بينما أعلنت مواقع مراقبة حركة الملاحة أن العديد من السفن التي ترفع علم بريطانيا غيَّرت مسارها في خليج عُمان.

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