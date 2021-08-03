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موجة حر غير مسبوقة وحرائق تقضي على مساحات شاسعة من الغابات والبساتين في اليونان

موجة حر غير مسبوقة وحرائق تقضي على مساحات شاسعة من الغابات والبساتين في اليونان
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تواصل – واس:

اندلع حريق جديد اليوم في غابة عند سفح جبل بارنس الذي يبعد 30 كيلومتراً شمال أثينا، مما دفع السلطات إلى إغلاق جزء من الطريق السريعة التي تربط العاصمة اليونانية بشمال وجنوب البلاد كإجراء احترازي.

ودعا الدفاع المدني اليوناني سكان بلدة فاريمبومبي الواقعة على جبل بارنس للبقاء في حالة تأهب، كما تم إجلاء عشرات الأطفال من مخيم صيفي قريب احترازياً.

واندلعت عدة حرائق في اليونان نهاية الأسبوع الماضي دون أن تسفر عن ضحايا، وخاصة في جزيرة رودوس وشمال غرب بيلوبونيز، حيث أتت النيران على أكثر من ثلاثة آلاف هكتار من غابات الصنوبر وبساتين الزيتون قبل أن تتم السيطرة عليها مساء الأحد, وذلك بسبب موجة الحر التي لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 30 عاماً، والمتوقع أن تبلغ درجات الحرارة 43 درجة مئوية هذا الأسبوع.

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