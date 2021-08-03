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بالخطوات.. كيفية تسجيل الزائرين للمملكة بتطبيق «توكلنا»

بالخطوات.. كيفية تسجيل الزائرين للمملكة بتطبيق «توكلنا»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا” التابع لوزارة الصحة، خطوات تسجيل الزائرين للمملكة عبر التطبيق.

وأبان في “إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن تسجيل الزائرين يتم من خلال  الخطوات التالية:

· الضغط على تسجيل جديد.

· واختيار زائر أو خليجي.

· ثم إدخال رقم الجواز أو الهوية الخليجية.

· والجنسية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

· ثم الضغط على خانة الإقرار بالشروط.

وأضاف التطبيق  أنه بعد ذلك يصل رمز التحقق على الجوال، ثم يقوم المستفيد بإدخاله على التطبيق وإنشاء كلمة المرور، والتي تحتوي على 8 خانات وحرف كبير وصغير وأرقام ورموز، ثم القيام بتحديد مكان الإقامة على الخريطة والإجابة عن الأسئلة الصحية.

 

 

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