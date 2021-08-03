بالخطوات.. كيفية تسجيل الزائرين للمملكة بتطبيق «توكلنا»

تواصل – فريق التحرير:
أوضح تطبيق “توكلنا” التابع لوزارة الصحة، خطوات تسجيل الزائرين للمملكة عبر التطبيق.
وأبان في “إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن تسجيل الزائرين يتم من خلال الخطوات التالية:
· الضغط على تسجيل جديد.
· واختيار زائر أو خليجي.
· ثم إدخال رقم الجواز أو الهوية الخليجية.
· والجنسية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.
· ثم الضغط على خانة الإقرار بالشروط.
وأضاف التطبيق أنه بعد ذلك يصل رمز التحقق على الجوال، ثم يقوم المستفيد بإدخاله على التطبيق وإنشاء كلمة المرور، والتي تحتوي على 8 خانات وحرف كبير وصغير وأرقام ورموز، ثم القيام بتحديد مكان الإقامة على الخريطة والإجابة عن الأسئلة الصحية.
طريقة التسجيل في #تطبيق_توكلنا
خليجي ✅
زائر ✅pic.twitter.com/9Ykf3SCGcA
— تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp)August 3, 2021